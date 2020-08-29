Трамп назвал причины закупки США нефти у России Фото: REUTERS

Американский президент Дональд Трамп назвал причины закупки США нефти у России. Во время своей речи он обвинил демократов в том, что из-за их решений правительству Штатов приходится покупать нефть именно у РФ. Об этом глава государства заявил в Нью-Гэмпшире, трансляцию мероприятия вело издание The Hill.

Трамп отметил, что в регионе Новая Англия на северо-востоке Америки одни из самых высоких цен на электроэнергию в стране.

- Вы знаете, почему? Потому что губернатор Нью-Йорка демократ Эндрю Куомо не позволяет проложить трубопровод через верхушку штата, чтобы нефть и газ, которых у нас очень много, могли туда прийти, - объяснил президент. Из-за этого США приходится закупаться необходимым сырьем в России.

К слову, как стало известно из данных Федеральной таможенной службы, Москва увеличила поставки нефтепродуктов. Всего за полгода в США было выполнено поставок на более 9 миллионов тонн сырья (на 2,2 миллиарда долларов).