Названа температура Земли в ледниковый период Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ученые подсчитали среднюю температуру воздуха на поверхности Земли во время ледникового периода, который был на планете 20 тысяч лет назад. Результаты их научных исследований опубликованы в журнале Nature.

Около 20 тысяч лет назад на планете был самый пик последнего ледникового периода. Специалисты из американского Университета штата Аризона исследовали окаменелости океанического планктона и подсчитали, при какой температуре простейшие живые организмы жили в то время. Затем они провели моделирование климата похожее на современное прогнозирование погоды.

Выяснилось, что средняя температура на Земле тогда составляла примерно плюс 7,8 градуса по Цельсию, то есть на 6 градусов меньше, чем в настоящее время. При этом разброс температурных значений между экваториальной, тропической и полярными зонами планеты был значительно шире. Например, в Арктике было на 14 градусов холоднее, чем сейчас.

Напомним, ранее синоптик рассказал, как человек влияет на погоду на планете. Температура воздуха в мегаполисах всегда выше нормы за счет деятельности людей. Летом она выше, чем в маленьких городах, примерно на пять-шесть градусов, а зимой – сразу на 10-15 градусов по Цельсию.