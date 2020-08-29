Протесты в Берлине: задержаны более 100 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Более ста человек задержаны в Берлине на акциях против карантинных мер, которые власти немецкие принимают в рамках борьбы с коронавирусной инфекций.

Около 20 тысяч человек пришли на акции против карантинных мер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как писал сайт kp.ru, противники карантинных мер собрались в субботу, 29 августа, в центре немецкой столице, на Фридрихштрассе. Всего участвовать в акции пришло около 20 тысяч человек - одна из крупнейших акций такого рода за последние несколько лет.

Это одна из крупнейших акций такого рода за последние несколько лет Фото: REUTERS

К месту проведения протестной акции сразу направили три тысячи сотрудников полиции, а также машины с водометами.

У посольства России в Берлине произошли столкновения Фото: REUTERS

Столкновение правоохранителей и протестующих произошло у здания российского посольства, на улице Унтер ден Линден, где собралась группа примерно в две тысячи, из которой в сторону полиции стали бросать бутылки и камни. В результате этого инцидента были задержаны два человека