Минпросвещения: наша задача - обеспечить комфортные условия для подрастающего поколения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В эфире Радио «Комсомольская правда» глава департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения России Евгений Семченко прокомментировал меры, которые принимают в российских школах в настоящее время для защиты от коронавирусной инфекции.

- На эти меры вынуждены идти и система образования, и система здовоохранения. Мы идем на это не потому, что скучно - мы же все взрослые разумные люди. Наша задача максимально обеспечить комфортное благоприятное условие для подрастающего поколения. В каждой конкретной ситуации мы должны действовать исходя из интересов детей, - объяснил глава ведомства.

Напомним, что ранее российский президент Владимир Путин подтвердил, что 1 сентября в текущем году ученики школ и высших учебных учреждений начнут очное обучение. Глава государства также признал, что носить лицевые маски далеко не всегда удобно и приятно.