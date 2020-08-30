Собянин анонсировал «домашний и спокойный» День города в Москве Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В Москве День города будет очень спокойным и домашним, массового празднования 5 и 6 сентября в российской столице не планируется. Об этом в интервью каналу "Россия 24" в воскресенье, 30 августа, заявил московский мэр Сергей Собянин.

- Мы не будем устраивать фейерверков и крупных концертов, не станем перекрывать Тверскую. Праздник будет спокойным, домашним, что называется, для жителей Москвы: в парках, скверах, на фестивальных площадках, - объяснил градоначальник.

Сергей Собянин отметил, что настоящим праздников для москвичей, как и жителей остальной России, будет выход из тяжелой ситуации, которая сложилась из-за пандемии коронавирусной инфекции. Тогда в городе заработают все предприятия, и Москва будет жить в нормальном привычном режиме. Мэр столицы уверен, что город уверенно преодолеет все трудности, которые будут в будущем.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Сергей Собянин также выразил надежду на то, что в новом учебном году в школах российской столицы сохранятся некоторые ограничения, однако основной объем обучения пройдет в нормальном офлайн-режиме.