Резиденцию Лукашенко в Минске взяли под усиленную охрану Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Многотысячная колонна участников несанкционированной акции протеста направилась в центр Минска к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко, которая была взята под усиленную охрану ОМОНа и подразделений внутренних войск.

На проспекте Победителей, на котором находится резиденция развернули спецтехнику, он перекрыт машинами заграждения и военнослужащими со щитами в руках. Кроме того, к Дворцу независимости подтянули несколько бронетранспортеров, и в его сторону выдвинули как минимум восемь боевых машин пехоты.

Напомним, сегодня, 30 августа, белорусская оппозиция собиралась провести большую акцию протеста, и с самого утра в центр Минска направили колонну из спецтехники и автозаков с бойцами ОМОНа. В центре белорусской столице уже произошли столкновения между участниками акции и силовиками, когда протестующими отбили нескольких задержанных демонстрантов. По последним данным задержаны 125 человек.