В Минске задержаны 125 участников акции протеста Фото: REUTERS

В воскресенье, 30 августа, в Минске проходит несанкционированная акция протеста. По последним данным задержаны 125 протестующих. Такие данные привело Министерство внутренних дел Белоруссии.

«За участие в несанкционированной акции протеста в воскресенье в Минске по состоянию на 16:00 задержаны 125 человек», - приводит ТАСС слова официального представителя ведомства Ольги Чемодановой, которая уточнила, что в отношении задержанных начат административный процесс за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

Как писал сайт kp.ru, сегодня оппозиция собиралась провести большую акцию протеста, и с самого утра в центр Минска направили колонну из спецтехники, автозаков и автобусов с бойцами ОМОН, а также крытые военные грузовики для перевозки личного состава.

На проспекте Независимости в центре Минска произошли столкновения между участниками несанкционированной акции протеста и силовиками, когда протестующими отбили нескольких задержанных демонстрантов.

Напомним, что массовые акции протеста в Беларуси стартовали после оглашения итогов голосования на президентских выборах 9 августа. На многих акциях протеста проходят массовые задержания, в том числе и прессы. Так 27 августа задержание представителей прессы, которая собиралась освещать акцию протеста в центре Минска. Среди них был фотокорреспондент «Комсомольской правды» в Беларуси Павел Мартинчик. Позже задержали и спецкора «КП» Дмитрия Стешина.