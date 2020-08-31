Климатолог предостерёг россиян о суровой зиме

Климатолог предупредила россиян о суровой зиме в 2020 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Зимние морозы настанут в России уже в ноябре, а вся зима в 2020 году будет суровой, сообщила метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова.

Она также отметила, что после жаркого лета особенно холодная зима настанет с вероятностью 90%. Однако морозы будут держаться не всю зиму, на будущие оттепели указывают затяжные дожди.

- Средняя дата начала зимы у нас всегда 7 ноября, но в последнее десятилетие она начиналась позже. Я думаю, в этом году в ноябре зима уже начнется, - рассказала Пестрякова в беседе с "Ura.ru".

Метеоролог также сообщила, что о сильных морозах зимой 2020 года предупредили и в Гидрометцентре. По мнению синоптиков, тёплыми осенью будут всего несколько дней, а затем начнётся похолодание.

Ранее сайт KP.ru cообщал, что первые морозы пришли в некоторые регионы России уже в августе. Так, в Якутии и Магаданской области температура ночью опустилась до -6... -7 градусов.