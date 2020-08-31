Песков опроверг информацию о пропущенном звонке Трампу от Путина

СМИ сообщили, что в 2017 году Трамп не смог ответить Путину из-за своего советника Майкла Флинна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Никакого пропущенного звонка от президента России Владимира Путина президенту США Дональду Трампу не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он пояснил, что это технически невозможно.

Ранее экс-глава администрации бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй Ник Тимоти рассказал, что Трамп в 2017 году накричал на своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна за то, что он не сообщил ему о звонке Путина. Инцидент произошёл во время официальной встречи с британской делегацией в Белом доме.