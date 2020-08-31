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Михаил Ефремов озвучил своё последнее желание в суде

Актёр заявил, что никогда не садился пьяным за руль
Алена МартыноваАлена МартыноваАленаМартынова
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На суде Михаил Ефремов озвучил своё последнее желание

На суде Михаил Ефремов озвучил своё последнее желание

Фото: Иван МАКЕЕВ

На заседании суда 31 августа по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова актёр озвучил своё последнее желание.

- Ваша честь, я в изумлении. На всех кадрах виден след у меня на шее от ремня безопасности. Видно, что я не в себе, не только пьян. В старину суд выполнял последнее желание приговорённого к казни. Меня приговорили к казни ещё 9 июня на всех федеральных каналах, куда так любят ходить адвокаты потерпевших. Я вас прошу - выполните мое последнее желание. Назначьте биологическую экспертизу пассажирского сиденья и ремня безопасности, - передаёт слова Ефремова корреспондент "Комсомольской правды" Алёна Мартынова из зала суда.

- Я никогда не садился пьяным за руль. Прошу суд принять наше ходатайство, - заключил актёр.

Напомним, ДТП произошло вечером 8 июня. Джип Ефремова вылетел на полосу встречного движения и въехал в фургон. Водитель фургона, 58-летний курьер из Рязани Сергей Захаров, скончался утром в реанимации.