Суд над Михаилом Ефремовым 31 августа 2020: прямая онлайн-трансляция

Михаил Ефремов слушает адвоката в суде, 5 августа 2020 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

В громком процессе целую неделю был перерыв: в прошлый понедельник Михаил Ефремов заявил в суде, что не готов: мол, его семья все ещё выбирает нового адвоката взамен отстранённого по желанию самого клиента Эльмана Пашаева. Это, впрочем, не мешало актеру сразу после объявления недельного перерыва тут же вновь заключить соглашение с Пашаевым.

- Остальные защитники предлагают ему признать вину. Зачем вообще тогда адвокат нужен?! - объяснил своё скорое возвращение одиозный юрист.

Сам Эльман Пашаев, напомним, ратует за невиновность Ефремова - мол, в машине сидел другой человек. Некий загадочный джентльмен в белых кроссовках. Кто это, возможно, станет понятно уже сегодня - перед судом должен выступить тайный-тайный свидетель (просто «тайный» уже был, но оказался выпимши и слеп на один на один глаз, поэтому его показания так и не учли), который якобы видел мистера Икс.

Новое заседание суда над Михаилом Ефремовым стартует 31 августа 2020 года в 11:00. Следите за прямой онлайн-трансляцией.