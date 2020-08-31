Бабарико и Колесникова объявили о создании в Белоруссии новой партии «Вместе» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова объявили о создании в республики новой политической партии «Вместе».

«Друзья! Я, Мария Колесникова, и члены штаба Виктора Бабарико сегодня объявляем о создании политической партии "Вместе"», - сообщается в Telegram-канале Бабарико. Также политик рассказал о создании нового политического движения в видеообращении.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, явка на которые была рекордно высокой - 84,23% избирателей пришли на участки. Согласно результатам, действующий белорусский лидер Александр Лукашенко набрал 80,1% процента голосов, а его основного конкурента Светлану Тихановскую поддержали 10,12% избирателей.

Однако в штабе Тихановской поражение не признали. По их информации, данные с участков во всех районах Минска показывают, что у нее 70-80 процентов.