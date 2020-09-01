С 1 сентября учеников младших классов в школе будут кормить бесплатно

С 1 сентября учащихся начальных классов в школах должны кормить бесплатно Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Учащихся начальных классов в новом учебном году в школьных столовых будут кормить горячими обедами бесплатно. Со вторника, 1 сентября, в России вступает в силу вступают правовые нормы, в соответствии с которыми школы должны обеспечить учеников младших классов (с первого по четвертый) горячим питанием не менее одного раза в день.

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