В Сирии погибли два солдата из-за атаки Израиля

SANA: двое сирийцев погибли в результате израильской атаки в районе Дамаска
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Двое сирийских военнослужащих погибли в результате израильской атаки по югу Дамаска, сообщает сирийское агентство САНА.
Ещё семь солдат получили ранения.
- Агрессия стала причиной гибели двоих наших военных и ранения семерых. Также нанесён материальный ущерб, - цитирует САНА свой источник среди военнослужащих.
Отмечается также, что в 22:40 самолёты Израиля нанесли удар по объектам на юге Дамаска, находясь над Голанскими высотами.
Силы ПВО поразили большую часть воздушных целей.