В Госдуме предложили чередовать в новом учебном году очную и дистанционную форму обучения Фото: Анна МАРТЫНОВА

В Госдуме предложили в новом учебном году чередовать очную и дистанционную форму обучения. Если совмещать разные форматы на протяжении первых месяцев учебного года, то можно рассчитывать на снижение случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил член комитета Государственной думы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев.

Депутат отметил, что сегодня статистика заболеваемости постепенно идет вверх и одним из вариантов, как сдержать вирус, может стать дифференцированная форма обучения.

- На начальном периоде можно чередовать. К примеру, две недели заниматься в школе и одну — из дома. Или же перевести в онлайн формат некоторые второстепенные предметы — к примеру, пение и рисование. Это поможет снизить число заболевших среди школьников, - предложил Сафаралиев.

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