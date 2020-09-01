В подмосковном Пушкино загорелась квартира в многоэтажке. Фото: кадр из видео очевидцев

Сильный пожар вспыхнул в жилой квартире в многоэтажном доме в подмосковном Пушкино. Возгорание произошло утром во вторник, 1 сентября. Оперативно прибывшие на место происшествия спасатели уже потушили разбушевавшийся огонь.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал. На опубликованных кадрах с места события видно, как из окон одной из квартир вырывается черный густой дым.

Представители МЧС по Московской области сообщили, что пламя охватило 14 квадратных метров квартиры в доме №24 по улице Надсоновская. Пока что причины пожара неизвестны.

Напомним, что недавно в российской столице прогремел мощный взрыв: сильный пожар наблюдается на третьем и четвертом этажах. Возгорание произошло в среду, 26 августа, в пятиэтажке – доме №4 по улице Кубинка. Причиной пожара, предположительно, стал взрыв газового баллончика в одной из квартир.