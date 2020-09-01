Премьер Польши назвал СССР ответственным за начало Второй мировой

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал Советский Союз и нацистскую Германию тоталитарными режимами, ответственными за начало Второй мировой войны.

«Это была не только тотальная война, но и тоталитарная, потому что её развязали два тоталитарных режима. Тоталитарные по замыслу, деструктивные, варварские и в полном смысле слова преступные», - заявил глава польского правительства, выступая с речью в городе Велюнь на мероприятиях, приуроченных к 81-й годовщине нападения фашистской Германии на Польшу.

Напомним, президент России Владимир Путин недавно написал статью для американского издания National Interest, в которой рассказал об итогах и ходе Второй мировой войны. По его словам, политики западных государства прекрасно знают правду о ходе и результатах Второй мировой войны, однако намерено продвигают в учебниках и средствах массовой информации другие идеи.

Сегодня, 1 сентября, Путин не первый раз принял участие в открытом уроке для школьников всей страны. В честь 75-летния Победы мероприятие было решено назвать «Помнить – значит знать», и российский лидер изложил в сжатом виде свою статью о причинах начала Второй мировой войны, написанную к майскому юбилею.