МИД России ответил на заявления США о «вмешательстве в дела Беларуси»

Замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтону, прежде всего, стоит самому отказаться от вмешательства во внутренние дела Минска. Так замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал обвинения о вмешательстве Москвы в белорусские события.

«США надо самим воздерживаться от вмешательства во внутренние дела этой страны и относиться к происходящему там, как к обстоятельствам, в которых наши белорусские союзники и соседи в состоянии разобраться сами», - отметил дипломат.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепа США, сообщил, что Вашингтон готовится ввести санкции против семи белорусских чиновников, которые, по мнению Штатов, могут быть причастны к «фальсификациям» на президентских выборах в Белоруссии, прошедших 9 августа. При этом могут рассмотреть варианты введения ограничительных мер против России, если она будет «более открыто» вмешиваться в белорусские события.

Рябков заметил, что это не первый и не последний раз, когда речь идёт о «санкционных угрозах». По его словам, такой подход демонстрирует, что в «в американском внешнеполитическом инструментарии не осталось ничего, кроме санкций», и «происходит примитивизация» внешней политики США.

«И на любой вопрос, на любую проблему ответ один - санкции», - заключил замминистра.