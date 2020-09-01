Причина смерти Бориса Клюева: артист боролся с раком легких. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Причиной смерти народного артиста России Бориса Клюева, скончавшегося 1 сентября на 77-м году жизни, стал рак легких, с которым актёр театра и кино боролся несколько лет. Об этом сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова.

«Борис Клюев умер, он был тяжело болен», - передает ТАСС слова директора Малого театра Тамары Михайловой

О диагнозе артисту стало известно два года назад, однако несмотря на болезнь актер продолжал работать.

Борис Клюев был одним из ведущих актёров Малого театра, художественным руководителем двух курсов ВТУ (института) им. М. С. Щепкина, также членом Правления Гильдии актёров кино России и заведующим кафедрой мастерства актёра.

В 2019 году актер был отмечен Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

За годы актерской карьеры Борис Клюев сыграл в десятках спектаклей и кинофильмов. Он хорошо известен по роли Графа Рошфора в фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра» и Майкрофта Холмса, брата Шерлока Холмса.

В последние годы полюбился телезрителям ролью в сериале «Воронины».Он сыграл сурового главу семейства Николая Петровича. За эту работу в 2012 году он получил ТЭФИ в номинации «лучшая мужская роль».