Мишустин выделил 34,3 миллиарда рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На выплату ежемесячных пособий малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи лет из резервного фонда правительства России будет дополнительно направлено в регионы свыше 34,3 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В документе, опубликованном в ночь на 2 сентября пресс-службой кабмина отмечается, что необходимость дополнительного финансирования связана с ростом числа детей, чьи родители имеют право на такую выплату.

В сообщении уточняется также, что размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка, «это примерно 5,5 тысячи рублей в месяц в зависимости от региона».

Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, а также в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ) или в органах соцзащиты.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении дополнительных мер поддержки семей с детьми.