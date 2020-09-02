Выплаты на детей до трех дет вырастут в восьми регионах

В восьми регионах увеличат детские пособия Фото: Евгения ГУСЕВА

В восьми регионах страны вырастет размер детских пособий для детей до трех лет. Специально на эти цели будут выделены повышенные субсидии из бюджета. Получателями средств станут многодетные семьи, пособия положены на третьего и последующих детей младше трех лет, сообщает ОТР.

Регионы, где вырастут детские пособия:

Башкортостан,

Удмуртия,

Чувашия,

Северная Осетия,

Чукотка,

Сахалинская область,

Иркутская область,

Ленинградская область.

Регионы получат субсидии в рамках национального проекта «Демография». По оценкам кабмина, в 2020 году траты на данное направление удастся увеличить на 1,73 миллиарда рублей, общая сумма запланированных средств составит 46,7 миллиарда рублей.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на выплату ежемесячных пособий малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи лет из резервного фонда правительства России будет дополнительно направлено в регионы свыше 34,3 миллиарда рублей.