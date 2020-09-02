Последние новости на утро 2 сентября 2020: Мишустин выделил 34,3 миллиарда рублей на детские выплаты

«КП» – о последних новостях на утро 2 сентября 2020 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости на утро 2 сентября 2020 года. На выплату ежемесячных пособий малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи лет из резервного фонда правительства России будет дополнительно направлено в регионы свыше 34,3 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В документе, опубликованном в ночь на 2 сентября пресс-службой кабмина отмечается, что необходимость дополнительного финансирования связана с ростом числа детей, чьи родители имеют право на такую выплату.

Кроме того, правительство выделило дополнительные средства на выплаты медикам и социальным работникам, помогающим больным с коронавирусом. Так, на на поддержку медицинских работников направят ещё почти 22 миллиарда рублей, более 321 миллиона рублей пойдёт на выплаты сотрудникам центров Федерального медико-биологического агентства. Ещё свыше 1,8 миллиарда рублей – работникам социальных учреждений: домов престарелых, интернатов для инвалидов.

Этой ночью стало известно, что с 7 сентября Греция открывает границу для россиян. Однако пока разрешен въезд до 500 человек в неделю, при этом у туристов должна быть справка об отрицательном тесте на коронавирус и ваучер на отель. Самолеты из России будут принимать три греческих аэропорта – в Афинах, Салониках и Ираклионе.

Российский дальнобойный противотанковый комплекс управляемого вооружения «Гермес», который был представлен на форуме «Армия – 2020», может стать «убийцей» западных танков, в том числе и произведенных в США. А американский противотанковый комплекс Javelin на его фоне выглядит «безусловно устаревшим». Такое мнение в статье для журнала The National Interest выразил публицист Питер Сучиу.

А Пентагон признал, что Китай опережает Соединенные Штаты в трех военных областях, и за последние два десятилетия власти КНР «мобилизовали ресурсы, технологии и политическую волю, чтобы укрепить и модернизировать» Народно-освободительную армию Китая (НОАК) «практически во всех аспектах».

И напоследок забавная новость. Пилот авиакомпании American Airlines сообщил наземным службам, как во время захода на посадку в аэропорту Лос-Анджелеса мимо его лайнера пролетел мужчина с реактивным ранцем, причем он летел на высоте чуть меньше километра.