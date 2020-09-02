«Хотим, чтобы у них глаза горели»: Сергей Шойгу рассказал, кому помогает РГО

Сергей Шойгу возглавляет Русское географическое общество с 2009 года, и он сам — человек очень любознательный. Фото: Пресс-служба РГО

Министр обороны России Сергей Шойгу, уже более десяти лет возглавляющий Русское географическое общество, назвал смартфоны главным врагом путешественников и поделился своим видением того, как в наше время высоких технологий и интернета привить людям страсть к путешествиям.

— В человеке надо разжечь любознательность. Мы говорили про мужество наших первооткрывателей. Но они сами это мужеством не считали. Им просто было невероятно интересно, — сказал он в большом интервью «Комсомольской правде» и РИА Новости.

Сергей Кужугетович отметил, что так и сегодня — РГО ищет и поддерживает людей увлеченных: «тех, кому интересно». Для молодых ученых и студентов, например, РГО организовывает плавучие университеты

— Они идут по Арктике, Волге, Лене, проводят исследования, слушают лекции. Хотим, чтобы у них глаза горели, — подчеркнул главный географ страны.

Шойгу рассказал, что «человек может быть увлечён покорением 8-тысячников или изучением какой-нибудь медузы», и это для него самое интересное на свете: «он собирает для этого народ, аппаратуру, находит деньги, приходит к нам, для того чтобы мы помогли ему попасть в какое-то труднодоступное место».

— Я не знаю, зачем ему это надо. Я искренне не знаю. Но я ему готов помочь, потому что не могу его сравнить с тем, у кого в голове только Доминикана, холодное божоле урожая 96-го года, сибас и фондю, а в ленте инстаграма — кто в каких шортах и на каком очередном пляже… — увлекся президент РГО.

Но тут журналисты его перебили: «С божоле 96-го года нестыковка, Сергей Кужугетович, его молодым пьют…»

— Прошу прощения, я не в теме. Пусть будет «Шато Марго», сути это не меняет, — сказал в ответ глава Русского географического общества.

Напомним, в августе этого года ОРГ исполнилось 175 лет. Раньше Сергей Шойгу, сам человек очень увлеченный и любознательный, рассказывая «КП» о проекте научного и финансово-промышленного центра экономического развития Сибири «Русский ковчег», сказал, что для таких проектов «нужны люди уровня Миклухо-Маклая, и у нас они есть».

Полный текст интервью читайте на нашем сайте в пятницу, 4 сентября.