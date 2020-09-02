Сергей Шойгу назвал дату проведения Географического диктанта в 2020 году

Президент Русского географического общества Сергей Шойгу. Фото: Пресс-служба РГО

Президент Русского географического общества Сергей Шойгу в большом интервью «Комсомольской правде» и РИА Новости ответил на вопрос о судьбе Географического диктанта в этом году — будет ли он вообще, не собираются ли его отменить из-за коронавируса.

— Проект очень популярный, очень правильный, очень нужный. В этом году он состоится 29 ноября, — ответил журналистам глава РГО.

Он выразил надежду на то, что ничего не помешает провести Географический диктант не в виртуальном формате.

— Очень хочется живого общения. Потому что дистанционное — хуже пандемии. Всё-таки огромный охват — за пять лет в Диктанте приняли участие более 1,3 миллиона человек, а в прошлом году его писали в 107 странах мира на 5469 площадках, — добавил Сергей Шойгу.

Напомним, Географический диктант ежегодно проводится Русским географическим обществом по инициативе президента России Владимира Путина, который является председателем Попечительского Совета РГО. Это масштабная международная просветительская акция, главная цель которой — популяризация географических знаний и повышение интереса людей к географии.

К слову, в прошлом году в России и за рубежом проводился пятый юбилейный Географический диктант, и в нем впервые приняли участие слабовидящие и слепые люди. Для них были разработаны специальные вопросы и бланки, организовано более двух сотен площадок по всей стране. В Москве такой площадкой стала редакция «Комсомольской правды».

Полный текст интервью читайте на нашем сайте в пятницу, 4 сентября.