Суд продлил арест Ивану Сафронову до 7 декабря

Ивану Сафронову продлили арест на три месяца Фото: ТАСС

В среду, 2 сентября, Лефортовский суд Москвы продлил ещё на три месяца и одни сутки арест советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Его обвиняют в государственной измене.

Заседание суда о продлении меры пресечения прошло в закрытом режиме в связи с наличием грифа "секретно".

- Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Сафронову меры пресечения в виде содержания под стражей на три месяца и одни сутки, до 7 декабря, - цитирует ТАСС постановление судьи.

Напомним, Иван Сафронов подозревается в том, что восемь лет он передавал секретные данные спецслужбам Чехии, которые передавали часть информации США. Ему предъявлено обвинение в госизмене. 7 июля Лефортовский суд Москвы арестовал Ивана Сафронова на месяц и 30 суток, до 6 сентября.

На сайте KP.ru опубликован материал о том, к каким данным, интересным иностранной разведке, мог иметь доступ Иван Сафронов.