МИД Белоруссии прокомментировал санкции прибалтийских стран

Макей прокомментировал действия Прибалтики относительно Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Белоруссии на пресс-конференции с Сергеем Лавровым в среду, 2 сентября, прокомментировал санкции против республики со стороны Прибалтики.

«Я так понимаю, они хотят быть впереди планеты всей. Мы всегда сходились в том мнении, что санкции - неприемлемый вид межгосударственных отношений. Для меня было удивительно, когда на второй день после выборов стали раздаваться голоса со стороны прибалтийских государств вводить санкции против Белоруссии. Бог им судья. Нам известно о списке персональных санкций. Мы провели межведомственное согласование и мы утвердили предложения, и они уже утверждены - о введении ответных санкций», - сказал Макей.

Напомним, что после выборов в Белоруссии 9 августа в стране начались акции протеста. На улицы вышли граждане, несогласные с результатами голосования. Мирные демонстрации превратились в столкновения. Запад выразил беспокойство внутренним конфликтом в Республике, на что президент Александр Лукашенко заявил, что страна способна самостоятельно разобраться в своих проблемах. Некоторые страны Прибалтики ввели санкции на фоне беспорядков в Белоруссии, которые подразумевают запрет на въезд некоторых высокопоставленных лиц страны.