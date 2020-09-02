Алина Загитова станет новой ведущей «Ледникового периода» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова в скором времени станет ведущей нового сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Как пишет издание Sport24, руководители телевизионного канала сами сделали такое предложение фигуристке, и он согласилась.

18-летняя Алина Загитов в этом сезоне решила сделать выбор в пользу популярного шоу, а не спорта: из-за съемок спортсменка вынуждена будет пропустить все этапы Кубка страны, которые являются отбором к российскому чемпионату. По итогам чемпионата России будут определяться участники чемпионатов Европы и мира.

В рамках шоу «Ледниковый период» Загитовой предстоит весьма долгая подготовка к съемкам, ведь необходимого для этого опыта у молодой чемпионки пока что нет. Коллегой Загитовой и вторым новым ведущим телевизионного проекта станет еще один олимпийский чемпион Алексей Ягудин.