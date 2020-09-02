Песков заявил, что Москва не получала выводы Берлина об «отравлении» Навального

Берлин не проинформировал Москву о выводах по «отравлению» Навального Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Берлин не проинформировал Москву о ситуации здоровья Навального. Западные коллеги не предоставили России официальных выводов об «отравлении» оппозиционера «Новичком».

«Нет», - ответил Песков на вопрос журналистов о том, знал ли Кремль о выводах берлинских врачей, что Навального отравили препаратом из серии «Новичок».

Напомним, что блогер Алексей Навальный был доставлен в Берлинскую клинику Шарите из Омска. Пациент находится в коме. Врачи отмечают, что на данном этапе его состояние стабильное.

Алексей Навальный летел рейсом из Томска в Москву. Во время полета ему стало плохо и капитан корабля экстренно посадил самолет в Омске, где карета скорой помощи доставила его в больницу. Омские врач предположили, что у пациента нарушение обмена веществ. Через несколько дней была согласована транспортировка Навального в Берлин.