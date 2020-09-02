Правительство Германии: Навального отравили ядом из группы «Новичок»

Власти Германии заявили, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок» Фото: REUTERS

Представители немецкого правительства сделали сенсационное заявление. Оппозиционера Алексея Навального отравили ядом из веществ группы «Новичок».

— Были предоставлены недвусмысленные доказательства наличия химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы Новичка. Алексей Навальный был доставлен из России в Берлин для лечения 22 августа с симптомами отравления, — заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

В немецком правительстве поспешили осудить Россию за нападение.

— То, что Алексей Навальный стал жертвой химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия в России, является поразительным.

Федеральное правительство самым решительным образом осуждает это нападение, — отметил Зайберт.

Берлин обещает проинформировать своих партнеров в Евросоюзе и НАТО, чтобы обсудить реакцию в отношении России.

— Федеральное правительство также свяжется с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), — пообещал официальный представитель правительства ФРГ.

НОВОСТЬ ДОПОЛНЯЕТСЯ

КСТАТИ

Европейский политик: Навального захотели сделать сакральной жертвой на фоне протестов в Белоруссии

В Европе заметили, что болезнь оппозиционера используют для давления России (подробности)