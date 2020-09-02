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Правительство Германии: Навального отравили ядом из группы «Новичок»

Берлин поспешил осудить Россию за «нападение на оппозиционера»
Роман ГоловановРоман ГоловановРоманГолованов
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Власти Германии заявили, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок»

Власти Германии заявили, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок»

Фото: REUTERS

Представители немецкого правительства сделали сенсационное заявление. Оппозиционера Алексея Навального отравили ядом из веществ группы «Новичок».

— Были предоставлены недвусмысленные доказательства наличия химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы Новичка. Алексей Навальный был доставлен из России в Берлин для лечения 22 августа с симптомами отравления, — заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

В немецком правительстве поспешили осудить Россию за нападение.

— То, что Алексей Навальный стал жертвой химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия в России, является поразительным.

Федеральное правительство самым решительным образом осуждает это нападение, — отметил Зайберт.

Берлин обещает проинформировать своих партнеров в Евросоюзе и НАТО, чтобы обсудить реакцию в отношении России.

— Федеральное правительство также свяжется с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), — пообещал официальный представитель правительства ФРГ.

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