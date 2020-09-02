6 городов Нижегородской области победили в конкурсе «Малые города и исторические поселения»

Арзамас

6 городов Нижегородской области победили в IV Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения – 2021», который проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Общая сумма федеральных грантов - 350 млн рублей.

Ворсма

В номинации «Исторические поселения» победителем стал Арзамас с проектом благоустройства ул. Карла Маркса. Сумма федерального гранта - 50 млн рублей.

Первомайск

В номинации «Малые города с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек» лучшим признан Саров с проектом преображения детского парка на ул. Сосина. Из федерального бюджета городу направят 80 млн рублей.

Арзамас

В номинации «Малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек» победил Семенов. На создание креативной территории «Фабрика развития ремесел» он получит 70 млн рублей.

Семенов

А в номинации «Малые города с численностью населения до 20 тысяч человек» в число победителей вошли сразу 3 города: Чкаловск, Ворсма и Первомайск. На реализацию их проектов будет выделено по 50 млн рублей.

Первомайск

«Нижегородская область вошла в число регионов с наибольшим количеством городов-победителей. Рассчитываем, что реализация проектов кардинально изменит облик наших малых и исторических поселений, выведет их на совершенно новый уровень качества жизни. Для нас важно, чтобы в дальнейшем результаты работы получили высокую оценку жителей», - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.