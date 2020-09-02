Меркель заявила, что Навальный стал жертвой нападения с применением «Новичка»

Меркель заявил, что Навальный стал жертвой нападения с применением «Новичка» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала удручающей информацию о «попытке отравления» российского блогера и оппозиционера Алексея Навального. Во вторник, 2 сентября, политик заявила, что Навальный стал жертвой нападения, осуществленного с применением вещества из группы "Новичок".

- Яд группы "Новичок" в организме Навального определен точно, сомнений быть не может. Это весьма удручающая информация. Его хотели заставить замолчать, - заявила она.

Меркель призвала власти России дать ответы на вопросы вокруг сложившейся ситуации.

- Есть ряд серьезных вопросов, на которые только правительство России может и должно дать ответы, - добавила политик.

Как сообщал сайт kp.ru, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российская сторона полностью готова к взаимодействию с Германией по выяснению ситуации, но на ранее отправленные запросы немецкие власти не дали ответа. Представитель Кремля также подчеркнул, что до вывоза Навального из России у него не нашли никаких следов отравления.