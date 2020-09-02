Песков: до вывоза Навального никаких отравляющих веществ в его организме не нашли

Песков: до вывоза Навального в ФРГ никаких отравляющих веществ в его организме не выявили Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал последние заявления немецких врачей и правительства Германии по поводу ситуации с Алексеем Навальным, госпитализированным в берлинскую клинику «Шарите». Официальный представитель Кремля подчеркнул, что до вывоза пациента из России наши специалисты провели целый комплекс анализов и не нашли никаких отравляющих веществ.

- Россия готова к взаимодействию с Германией по выяснению ситуации, но на ранее отправленные запросы Берлин так и не ответил, - добавил Дмитрий Песков. Он напомнил, что российская Генеральная прокуратура направила германской стороне официальный запрос, в котором попросила предъявить доказательства теории немецких медиков, однако ответа не последовало.

Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель в своем официальном заявлении сегодня назвала Навального жертвой нападения с применением яда "Новичок". Она призвала российскую сторону объяснить эту ситуацию.