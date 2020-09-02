Белоруссия введет ответные санкции против представителей стран Балтии Фото: Дмитрий БРУШКО

Белоруссия готовит ответный санкции в отношении представителей стран Балтии. Об этом в среду, 2 сентября, после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщил глава белорусского МИД Владимир Макей.

Министр отметил, что до этого во время обсуждений с коллегами из Балтии неоднократно было решено, что санкции и прочие ограничения являются абсолютно неприемлемым видом межгосударственных взаимоотношений.

- Мы тоже провели межведомственное согласование, вчера подготовили и утвердили предложения о введении ответных санкций в отношении некоторых персоналий из Литвы, Латвии и Эстонии. Будут и другие страны вводить санкции против Белоруссии – мы поступим также, будем принимать адекватные решения и давать адекватный ответ, - сказал Владимир Макей.

Напомним, что в Литве подписала приказ, запрещающий въезд в страну 30 гражданам Белоруссии, включая президента республики Александра Лукашенко. Латвия и Эстония заявили об аналогичных санкциях.

Чуть позже Лукашенко заявил, что Белоруссия может закрыть границы для некоторых западных государств, таким образом заблокировав основные торговые дороги на восток под Брестом и Гродно.