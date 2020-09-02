Появилось видео малолетних рейдеров, выживающих соседей из московской квартиры

Активные действия ведет 15-летний (на тот момент) сын Виктории Епифанцевой Семен

В Москве будут судить группу квартирных рейдеров, которые заставляли горожан продавать свои доли квартир по низкой цене.Одной из фигуранток громкого уголовного дела стала многодетная мать Виктория Епифанцева (у 33-летней женщины пятеро детей). По версии следствия, она занималась тем, что приобретая доли квартир, вселялась в них и «создавала невыносимые условия жизни». Цель - заставить вторых собственников выкупить долю выше рынка, или продать рейдерам свою дешевле реальной цены.

- Для этих целей Епифанцева использовала собственных детей-подростков, - рассказал сайту kp.ru источник в правоохранительных органах.

По данным «КП», в уголовном деле есть аудиозаписи, на которых взрослые инструктируют детей, как вести себя с соседями, чтобы добиться нужного результата.

Уголовное дело возбуждено после того, как семья Епифанцевых в течение полугода жила в квартире москвичей Кирилла и Татьяны Новиковых.

В распоряжении «Комсомольской Правды» оказалась видеозапись одной из «бесед» Новиковых. Активные действия ведет 15-летний (на тот момент) сын Виктории Епифанцевой Семен (имя изменено, - Авт.). Он нецензурно оскорбляет мужчину и женщину, провоцируя на конфликт. Те молчат. Затем наносит удар кулаком, пытаясь выбить из рук Новикова мобильник, с которого ведется съемка. В перепалке принимает участие и младший брат Семена Василий (имя также изменено). Он также угрожает Новиковым.

На другой записи видно, как Семен провоцирует Новиковых, замахиваясь на них деревянной рамой – делая вид, что сейчас кинет оппоненту в голову.

- Я несовершеннолетний, что вы мне сделаете? - говорит молодой человек.

- Расчет был на то, что семейная пара совершит ответные действия и можно будет вызвать полицию, объявив, что соседи совершили нападение на детей, - объясняет источник.

К слову, несовершеннолетний Семен в итоге все-таки стал фигурантом уголовного дела. Было установлено, что он нанес бейсбольной битой Кириллу Новикову травмы головы. За причинение вреда здоровью средней тяжести подростка приговорили к 1 году ограничения свободы (это значит, что ночевать можно только дома, а посещать массовые мероприятия запрещено).

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