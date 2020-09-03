Белорусская оппозиция собирается выяснить цель визита премьера России в Минск

лен президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Представители белорусской оппозиции хотят выяснить, с какой целью премьер-министр России Михаил Мишустин приедет в Минск и что он намерен обсуждать с президентом республики Александром Лукашенко. Об этом заявила журналистам член президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова.

Она отметила, что «понятия не имеет, о чем они будут говорить», и надеется, что сможет задать этот вопрос министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею, поскольку намерена добиваться встречи с ним.

«Завтра я буду опять-таки настаивать на приеме, буду им звонить. Таким образом, я смогу выяснить, с каким вопросом к нам приезжает коллега из России, но пока у меня нет никакой информации», - заявила Колесникова в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что Михаил Мишустин 3 сентября приедет в Минск, где проведет переговоры со своим белорусским коллегой Романом Головченко и президентом страны Александром Лукашенко.

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