Протесты в Белоруссии, последние новости на 3 сентября 2020: что сейчас происходит в Республике

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За прошедшие сутки из Белоруссии пришло несколько новостей. Главная из них - суд над задержанными журналистами. Сотрудников нескольких местных изданий, в том числе "КП-Беларусь", увели с акции протеста 1 сентября. Журналистам, фотографам, корреспондентам и видеооператорам пояснили, что везут проверить документы. Однако на следующие сутки предъявили обвинение в "нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий".

В суде со стороны обвинения выступал свидетель в балаклаве, который представлялся ОМОНовцем Александром Ковалевым. Адвокат усомнился, что показания во всех случаях давал один и тот же человек (свидетели выступали в суде посредством видеосвязи). Суд согласился с защитником и отправил дела сотрудников "КП-Беларусь" Никиты Недоверкова, Марии Элешевич и Святослава Зоркого на доработку.

Утром, незадолго до судебных процессов, возле РУВД Октябрьского района в Минске собрались люди. Часть из них были журналистами, которые в знак солидарности с коллегами провели здесь ночь.

Тем временем в Москве прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его белорусского коллеги Владимира Макея. Обсуждали ситуацию в Белоруссии.

- Мы, конечно же, озабочены тем, что некоторые российские журналисты подвергаются (в Белоруссии) задержаниям, не всегда аккуратным… Мы будем отстаивать права наших журналистов, действующих на основе законодательства, - заявил Лавров после встречи.

Там же глава МИД РФ сообщил о том, что в Республике сейчас находятся "около 200 экстремистов, натренированных на украинской территории".

Его коллега же высказался о санкциях прибалтийских стран. Владимир Макей заверил журналистов, что утверждено введение ответных санкций.

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