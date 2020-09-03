Сергей Шойгу рассказал о своей мечте

Президент Русского географического общества Сергей Шойгу. Фото: Пресс-служба РГО

Президент Русского географического общества Сергей Шойгу в большом интервью «Комсомольской правде» и РИА Новости, которое будет опубликовано на сайте kp.ru, рассказал о своей мечте.

— Я очень хочу построить большой, красивый и очень удобный город в Сибири, — сказал глава РГО.

Он отметил, что именно в Сибири «добывается больше половины меди страны, 75% никеля, около 90% платины», однако самый крупный производитель электродвигателей из медной проволоки — Китай.

По словам президента РГО, «нужно собрать лучших учёных, предпринимателей, производителей», которые «будут двигать большую науку».

Он добавил, что строительство такого центра не относится, может быть, к географии, но относится к будущему нашей страны.

— Такой, знаете, город инноваций, передовой науки и технологий. И место есть замечательное — Минусинская котловина, — уточнил главный географ страны.

Напомним, в августе этого года ОРГ исполнилось 175 лет. Ранее Сергей Шойгу, рассказывая «КП» о проекте научного и финансово-промышленного центра экономического развития Сибири «Русский ковчег», сказал, что для таких проектов «нужны люди уровня Миклухо-Маклая, и у нас они есть».

Полный текст интервью читайте на сайте kp.ru в пятницу, 4 сентября.