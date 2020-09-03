«Погибло больше людей, чем на Титанике»: Шойгу рассказал об одной из самых крупных морских катастроф

Президент Русского географического общества Сергей Шойгу. Фото: Пресс-служба РГО

Отвечая на вопросы журналистов о том, повлияла ли вспышка коронавируса на планы Русского географического общества, президент РГО Сергей Шойгу в интервью «Комсомольской правде» и РИА Новости, которое полностью будет опубликовано на сайте kp.ru 4 сентября, рассказал, что несколько проектов пришлось перенести, но их никто не отменял. Сейчас организация постепенно активизируется.

Шойгу сообщил, что запланирована уже вторая в этом году экспедиция к побережью Крыма, где в начале Великой отечественной войны немецкой авиацией был потоплен теплоход «Армения» вместе с несколькими тысячами пассажиров.

— В ноябре 1941 года фашисты затопили его, плавучий госпиталь, пытавшийся эвакуировать из Крыма мирных жителей и раненых солдат. Это одна из самых крупных морских катастроф за всю историю человечества, там погибло гораздо больше людей, чем на «Титанике», — отметил Сергей Шойгу.

Он также сказал, что затопленный теплоход, который в апреле идентифицировали специалисты Минобороны и Центра подводных исследований РГО, лежит на большой глубине — полторы тысячи метров.

— Сейчас хотим обследовать тщательнее, снять документальный фильм, — добавил Шойгу.

Теплоход «Армения» был затоплен немецкой авиацией у побережья Крыма в феврале 1941 года. Из тысяч находившихся на борту беженцев выжили единицы. Фото: предоставлено Центром подводных исследований РГО

Напомним, гибель теплохода «Армения» 7 ноября 1941 года — одна из самых трагических страниц в истории СССР, да и всего мира. Весной этого года, после многолетних поисков в Черном море, совместная экспедиция министерства обороны и РГО обнаружила затопленное судно в 15 морских милях от Ялты.

Полный текст интервью с Сергеем Шойгу читайте на сайте kp.ru в пятницу, 4 сентября.

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