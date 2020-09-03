Авиасообщение между Россией и Грецией могут возобновить к середине сентября

Авиасообщение с Грецией может быть возобновлено уже к середине сентября Фото: REUTERS

Греция стала очередной страной, которая открыла границы для Россиян. С 7 сентября нашим туристам будет разрешено пересекать границу государства, но соблюдая ряд условий.

Въезд возможен только через аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона, с собой нужно иметь отрицательный тест на коронавирус. Существует ограничение не только по географии поездок, но и по численности туристов: до 21 сентября страна примет не более тысячи россиян.

При этом пока прямых рейсов из России в указанные греческие города нет. Авиасообщение закрыто с конца марта из-за пандемии коронавируса.

Когда именно возобновят прямые рейса не ясно, в оперативном штабе «Известиям» пояснили, что пока решение не принято. Тем не менее, в одном из московских аэропортов изданию рассказали, что первый борт может направиться на греческие курорты уже к середине сентября.

- Греческая авиакомпания Ellinair готовится сделать первый рейс в первые дни после снятия запрета на въезд. Продажи туров будут вестись через туроператора Mouzenidis Travel, - рассказал источник в воздушной гавани.

Пока точную дату не объявляют, так как неизвестна загрузка судна.

Не исключено, что после 21 сентября Греция снимет ограничение по числу россиян, но при условии, что в стране не будет расти уровень заболеваемости.

Ранее были названы самые популярные у россиян направления для полетов этой осенью. Возглавила список Москва, сюда было куплено больше всего билетов, пишет RT.