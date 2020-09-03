Приговор Михаилу Ефремову огласят 8 сентября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Приговор по делу о смертельной аварии в Москве с участием российского актера Михаила Ефремова суд огласит 8 сентября этого года. Оглашение итогового судебного акта по делу артиста состоится в 11 часов утра.

Напомним, что сегодня, 3 сентября, обвиняемый сказал в ходе заседания суда свое последнее слово. Он пообещал честно ответить за всё и «не отмазываться», признал свою вину и даже зачитал стихотворение собственного сочинения в память о погибшем в дорожно-транспортном происшествии Сергее Захарове.

Государственный обвинитель запросил для Михаил Ефремова наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Актер, сославшись на свою большую любовь к своим детям и семье, попросил справедливого суда, заявив, что 11 лет для него – это, вероятнее всего, смертный приговор.