Крупнейший европейский бордель обанкротился из-за пандемии коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самый крупный бордель в Европе Pascha в Кельне объявил себя банкротом из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в интервью изданию Express рассказал управляющий директор борделя Армин Лобшайд.

- Это сложно себе представить, но во вторник я подал заявление о банкротстве в местный суд, - сказал глава заведения.

В Pascha работают примерно 120 проституток и еще около 60 сотрудников, в числе которых есть повар, парикмахеры, электрики, массажисты, уборщицы и охранники. Эти работникам необходимо платить заработную плату, но все свои запасы средств бордель исчерпал, а заработать новые не смог из-за ограничений. Армин Лобшайд отметил, что запреты продлевают каждые две недели.

- Так планировать мы не может. Могли бы предотвратить банкротство с помощью кредитных организаций, если нам бы пообещали, что мы сможет отрыться в следующем году, но такого точно сказать не могут. Все прекрасно знаю, что индустрия, к сожалению, продолжала работать и в пандемию - анонимно и в обход налоговой, но это неправильно, - заявил управляющий директор борделя.

Бордель был открыт в 1972 году, это был первый в Европе высотный публичный дом – двенадцать этажей.

Напомним, что недавно проститутки района красных фонарей в Гамбурге выступили с протестом к правительству из-за запрета на открытие борделей в связи с распространением коронавируса. Девушки появились в окнах борделей с плакатами, требуя разрешить работу публичных заведений. Проститутки посчитали несправедливым, то что рестораны и бары в Германии открываются, а бордели нет.