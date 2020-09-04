Сергей Шойгу рассказал, как блоги помогают людям полюбить свою страну

Сергей Шойгу. Фото: Пресс-служба РГО

Президент Русского географического общества Сергей Шойгу рассказал, как блоги помогают людям заново увидеть и полюбить свою страну.

По его словам, фото, видео во многом помогают вдохновлять людей на путешествия.

- Есть замечательные материалы в блогах, потрясающие статьи, фотографии. Надо рассказывать, показывать, возить своих друзей. Я так и делаю, - поделился Шойгу в интервью для "Комсомольской правды" и РИА Новости к 175-летию РГО, которое будет опубликовано на сайте kp.ru 4 сентября.

Так, в беседе зашла речь про самое большое поле каспийских лотосов в Европе - далеко не все жители знают, что оно находится именно в нашей стране, в дельте Волги. И во многом благодаря блогам люди сегодня узнают о таких местах.

- Когда мы задумывали фотоконкурс "Самая красивая страна", когда даем гранты на съемки фильмов о России, мы тоже хотим, чтобы эти фотографии, фильмы стали толчком к тому, чтобы человек захотел открыть свою страну. В ней же столько интересного, о чем вы, может, никогда и не задумывались, - рассказал Сергей Шойгу.

Ранее сайт kp.ru писал о планах экспедиций на Курильские острова и процессе восстановлении взлетно-посадочной полосы времен японской оккупации. Президент Русского географического общества рассказал, что это будет происходить благодаря термальным источникам - там сложнейшая инженерия.

Напомним, в 2020 году Русское географическое обществе отмечает юбилейную дату - 175 лет с момента своего основания. За десятки лет РГО сменило несколько названий, переросло от императорского к государственному, но неизменно осталось важной для страны организацией.