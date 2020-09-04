В 2019 году пятеро 64-летних мам родили первенца

Всего в прошлом году 19 россиянок родили детей, перешагнув 64-летнюю отметку Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2019 году 19 россиянок старше 64 лет стали мамами. При этом пятеро решились на первые роды, еще три роженицы пришли за четвертым ребенком. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Директор Ассоциации народонаселения и развития акушер-гинеколог Любовь Ерофеева предполагает, что данные роженицы могут похвастаться хорошим здоровьем, мало вероятно что кто-то из них делал ЭКО в таком возрасте.

Тем не менее, женщинам, которые планируют материнство после 50 лет, нужно помнить о менопаузе, после которой беременность невозможна. А начиная с 35 лет вероятность зачатия сокращается на 25–35%.

- Самым активным в этом плане у представительниц прекрасного пола является возраст от 18 до 30 лет, а вот если первенец появляется после 27 лет, то такие мамы считаются старородящими. С годами с яйцеклетками женщины могут происходить изменения и вероятность генетических нарушений при родах старше 35 лет в несколько раз выше, чем в 20, - комментирует Ерофеева.

В свою очередь клинический психолог и сексолог Валентин Денисов-Мельников говорит, что в глазах общества старородящими выглядят женщины от 42–45 лет. На такой шаг они решается из-за одиночества.

- Обычно к этому времени дети уже выросли, а внуки еще не появились. У женщины колоссальная потребность отдавать любовь и нежность, чувствовать свою нужность. Все это толкает на серьезный шаг – рождение ребенка в позднем возрасте, - рассуждает эксперт.

Еще одна причина, по мнению психолога – это разрыв отношений с мужем. Многие сталкиваются с тем, что дети выросли и связующего звена, кроме общего быта, не остается. Часто после развода в жизни женщины появляется новый партнер и, как следствие, совместный ребенок.

- Можно сказать, что рождение малыша продлевает жизнь возрастным мамам, если у них нет противопоказаний к беременности. У женщины появляется цель, и она стремится вырастить наследника, дать ему образование, - заключает Валентин Денисов-Мельников.