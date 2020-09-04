Ученый пошагово объяснил, как мутирует коронавирус

У исследователей накопились данные о том, как изменился за это время коронавирус. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С начала эпидемии COVID-19 прошло почти девять месяцев, и у исследователей накопились данные о том, как изменился за это время коронавирус.

- Он получает в среднем одну мутацию в каждой линии передачи за две недели, - рассказал в интервью kp.ru известный эволюционный биолог, профессор Центра наук о жизни Сколтеха Георгий Базыкин. Иными словами, геном вируса меняется примерно при заражении каждого третьего человека.

Эволюционный биолог, профессор Центра наук о жизни Сколтеха Георгий Базыкин Фото: Кадр видео

«Сейчас уже известны многие тысячи разных мутаций. И их число будет увеличиваться», - пояснил ученый. Однако, по его словам, это вовсе не означает, что существенно меняются свойства коронавируса.

На самом деле, в абсолютном большинстве случаев в результате мутаций у вируса немного изменяются фрагменты молекул РНК, «буквы» его генетического текста. Но при этом сохраняются одни и те же свойства. «Это как если в книжке сделаны какие-то опечатки, но она все равно останется той же самой книжкой, хотя текст будет немного другим», - привел пример Базыкин.

К настоящему времени известна всего одна мутация, которая по предварительным данным может влиять на заразность COVID-19, отметил биолог. По-видимому, за счет этой мутации (D614G) вирус немного легче передается между людьми. С другой стороны, по некоторым данным, эта же мутация может позволять нашему иммунитету быстрее и легче распознавать врага. А значит, как минимум, такой штамм коронавируса не вызывает более тяжелого течения болезни.

Георгий Базыкин подчеркнул, что в России с самого начала эпидемии распространен вариант вируса, уже имеющий мутацию D614G. «Новых изменений в свойствах вируса из-за нее мы не ожидаем», - сказал ученый.

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