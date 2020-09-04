Как мутации коронавируса повлияют на точность тестирования, рассказал эволюционный биолог

Эволюционный биолог, профессор Центра наук о жизни Сколтеха Георгий Базыкин. Фото: Кадр видео

Коронавирус очень быстро меняется, в среднем после двух-трех передач от человека в человеку случается одна мутация, рассказал в интервью kp.ru известный эволюционный биолог, профессор Центра наук о жизни Сколтеха Георгий Базыкин. В то же время изменения генетического материала вируса пока практически не сказываются на его свойствах, ощутимо не влияют на тяжесть болезни и заразность COVID-19. На сегодня известна лишь одна мутация, которая по предварительным данным, возможно, позволила вирусу немного легче передаваться между людьми, отметил ученый.

Однако те же мутации, которые, по сути, не отражаются на состоянии пациентов, могут затруднить диагностику ковида, предупредил Георгий Базыкин.

- Нынешние тест-системы для диагностики COVID-19 основаны на предположении, что коронавирус имеет определенную последовательность нуклеотидов (фрагментов генома вируса. - Ред.). Если эта последовательность изменится, тест-системы могут начать работать хуже.

Их чувствительность может снизиться, и станет больше ложноотрицательных результатов, опасается ученый. Поэтому, по его словам, очень важно продолжать исследовать новые геномы вирусов и следить за теми мутациями, которые происходят. Возможно, время от времени тест-системы понадобится обновлять.

Базыкин рассказал, что сейчас в России организуется консорциум КоРГИ – Коронавирусная российская генетическая инициатива. Это объединение исследователей из разных научных учреждений предназначено для того, чтобы «прочесть» максимальное количество геномов вируса в нашей стране.

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