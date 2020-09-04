Истребитель МиГ-31 поднялся в воздух для перехвата самолета-разведчика ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Российский истребитель перехватил норвежский самолет-разведчик Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские радиолокационные системы засекли приближающуюся к российским границам цель в районе Баренцева моря 4 сентября, сообщили в Национальном центре управления обороной.

На перехват в воздух был поднят МиГ-31 из состава северного флота, передает ТАСС.

Российский экипаж идентифицировал цель как патрульный самолет Orion Военно-воздушных сил Норвегии.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии», - сказали в НЦУО.

После обнаружения норвежский самолет сменил курс и ушел от российской границы.

Российский МиГ-31 вернулся на аэродром базирования. Полет проходит в соответствии со всеми правилами использования воздушного пространства.

Это второй подобный случай на этой неделе. В четверг 3 сентября российский МиГ-31 также поднимался на перехват норвежского самолета-разведчика над Баренцевым морем.