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Журналистов «КП-Беларусь» освободили из СИЗО

Суд назначил им трое суток ареста, срок которого истек сегодня в 16:55
Ксения АНУФРИЕВА
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Журналистов «КП-Беларусь» освободили из СИЗО

Журналистов «КП-Беларусь» освободили из СИЗО

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске завершился суд по делу задержанных во время студенческой акции протеста журналистов белорусской «Комсомольской правды» корреспондента Марии Элешевич, фотографа Святослава Зоркого и оператора Никиты Недоверкова.

Суд приговорил их к трем суткам административного ареста, однако представители прессы были задержаны еще 1 сентября, провели ночь в РУВД и еще две – в СИЗО на Окрестина, поэтому срок их ареста иссяк сегодня, 4 сентября, в 16:55 по местному времени.

Представителей прессы осудили на трое суток административного ареста, но его срок уже иссяк

Представителей прессы осудили на трое суток административного ареста, но его срок уже иссяк

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Журналисты «КП-Беларусь» уже вышли на свободу.

Журналисты «КП-Беларусь» уже вышли на свободу.

Журналисты «КП-Беларусь» уже вышли на свободу.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Напомним, что их признали виновными по статье за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, заявив, что журналисты якобы призывали толпу на шествии «продолжать» акцию и координировали протестующих. Надо подчеркнуть, что на акции представители прессы с соответствующими бейджиками просто исполняли свой профессиональный долг: освещали происходившие события.

На акции представители прессы с соответствующими бейджиками просто исполняли свой профессиональный долг

На акции представители прессы с соответствующими бейджиками просто исполняли свой профессиональный долг

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Протесты в Белоруссии