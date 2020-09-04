Эксперт рассказал, как укрепить организм осенью и защитить себя от гриппа и коронавируса

Иммунолог посоветовал беречь здоровье осенью и пользоваться средствами личной защиты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О том, как укрепить иммунитет осенью и обезопасить себя от коронавируса в эфире радио «Комсомольская правда» заявил иммунолог Владимир Болибок.

«Если вы носите маску, вы себя защищаете, а если вы при этом еще вирусовыделитель, то вы и окружающих защищаете. Если один здоровый, а другой вирусный, то две маски, надетые на каждый нос, значительно снижают вероятность передачи этой инфекции», - сказал эксперт.

Он рассказал, что на фоне поступающей информации о коронавирусе и возможных вспышках осеннего гриппа люди стали ответственнее относиться к своему здоровью. Болибок отметил, что иммунитет у людей разных возрастных групп проявляется по разному.

«В возрасте старше 35-40 лет развивается возрастной иммунодефицит, и поддержка иммунной системы, я бы сказал так, иммуномодуляторами растительного происхождения, синтетическими в принципе в осенне-зимнее время – благое дело.Люди старших возрастов, у которых априори иммунитет ослаблен, болеют серьезнее, тяжелее и, к сожалению, чаще погибают», - заключил эксперт.