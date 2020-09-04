В Иране 217 человек пострадали при взрыве баллона

В западной части Ирана в провинции Илам по меньшей мере 217 человек пострадали в результате мощного взрыва баллона.

По предварительным данным, внутри емкости находился хлор. Об этом сообщает в пятницу, 4 сентября, агентство Mehr.

Тем временем, по информации агентства ISNA отмечает, что баллоны с хлором находились в кузове грозового автомобиля. По неизвестным на данный момент причинам, один из баллонов взорвался при его транспортировки.

До этого было известно, что ранеными в результате случившегося числятся 120 граждан.В районе, где прогремел взрыв, сейчас работают спасательные службы, информация о жертвах не поступала.