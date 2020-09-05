Съемки свадьбы привели к смерти невесты, фотографа и визажиста Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В китайским городе в восточной части страны произошла трагическая свадьба.

Сообщается, что несколько человек погибли во время праздничных съемок торжественного мероприятия - собственной свадьбы. Видео инцидента опубликовано на сайте Newsflare.

Отмечается, что жениха и невесту смыло в море, когда они пытались красиво сфотографироваться на рифе. Однако вместе с ними волны унести фотографа и визажиста.

Позже было найдено мертвые тела девушки и визажиста нашли, а фотограф числится пропавшим без вести. Что стало с женихом в результате инцидента, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, как мужчина умер через пять минут после поцелуя невесты. Пара сделала совместное фото, на котором был запечатлен их поцелуй, после чего суженый отправился купаться в водоем с друзьями. Во время соревнований друзей мужчина внезапно скрылся под водой. Позже его тело обнаружили на дне водолазы.